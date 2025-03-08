حسام موافي يكشف تفاصيل مهمة عن مرض السكر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مرض السكري ينقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول والثاني، مشيرًا إلى أن الاعتقاد السائد بأن النوع الأول لا يصيب كبار السن ليس دقيقًا، حيث يمكن أن يصيب الأشخاص في مختلف الفئات العمرية.

علاج السكري: ليس مجرد أدوية

أوضح الدكتور موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن علاج مرض السكري يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: العلاج الدوائي، ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن.

وأكد أن هذه العوامل تساهم بشكل فعال في التحكم في مستوى السكر في الدم.

خطورة الانفعال على مرض السكري

حذر الدكتور موافي من تأثير الانفعال والتوتر على ارتفاع مستوى السكر في الدم، مشددًا على ضرورة التحكم في الانفعالات لتجنب تأثيراتها السلبية على صحة مرضى السكري.

أهمية النظام الغذائي في علاج السكري

أضاف الدكتور موافي أن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، مع تحديد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يوميًا، يعد أحد العوامل الأساسية لضبط مستوى السكر في الدم والحد من تأثيرات المرض.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية

نصح الدكتور موافي بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية، حيث أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على مرض السكري، رغم أنه لا يمكن الشفاء منه بشكل نهائي.