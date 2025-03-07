برلماني: يوم الشهيد سيظل خالدا في تاريخ الوطن امتنانا لتضحيتهم من أجله

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال السنوي بيوم الشهيد، الموافق 9 مارس من كل عام، سيظل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن، يُعبِّر عن الامتنان والتقدير لما قدَّمه الشهداء من تضحيات بأرواحهم فداءً لمصر.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن يوم الشهيد يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال صباح يوم 9 مارس عام 1969.

وأضاف أن الدولة المصرية تحتفل بهذا اليوم العظيم تكريمًا لأرواح الأبطال الذين ضحَّوا بالغالي والنفيس دفاعًا عن أمن واستقرار البلاد في مختلف الظروف، سواء في الحروب أو في مواجهة الإرهاب.

الاحتفال بيوم الشهيد

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد؛ دليل على وفاء القوات المسلحة لأبنائها المخلصين، الذين سطَّروا تاريخهم بحروف من نور عبر تضحياتهم من أجل رفعة الوطن، وأن الدولة المصرية لم ولن تنسى شهداءها الذين قدَّموا دماءهم الطاهرة للحفاظ على تراب الوطن واستعادة أمجاده.

وشدَّد الكمار على أن مصر شهدت على مدار تاريخها حروبًا مهمة للدفاع عن سيادتها ووحدتها، كما خاضت حربًا ضارية ضد الإرهاب على مدار السنوات الماضية واستطاعت الانتصار فيها.

وأضاف نائب القليوبية، أن أسماء الشهداء ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال كنموذج للفداء والبطولة والتضحية من أجل مصر.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن يوم الشهيد هو أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر، ويُعيد للأذهان تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدَّموا أرواحهم ليحيا الوطن بعزة وكرامة.

ونوه بأن الاحتفال بيوم الشهيد هو اعتراف بما قدَّمه هؤلاء العظماء من أجل الوطن، ولتبقى مصر قوية أبية وعصية على كل المكائد والمؤامرات.