ضربة جزاء غير محتسبة لـ مودرن سبورت أمام الزمالك .. خبير تحكيمي يعلق على لقطة

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي أحقية مودرن سبورت في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق أمام الزمالك المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح : ركلة جزاء مستحقه لـ مودرن سبورت أمام الزمالك الحارس لعب الكوره ثم ضرب وجه المهاجم بحركة إضافيه واضحه.



وأضاف : الحكم احتسب المخالفه لـ صالح صبحي حارس الزمالك وهذا يعد خطأ في تقديره للعبة .

انتهى الشوط الأول من أحداث مباراة الزمالك ومودرن سبورت، المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر، بتقدم الأبيض بهدف نظيف دون رد.

شهدت بداية المباراة نشاط هجوميا مكثفا من الزمالك، انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات.

ونجح دونجا في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعد ركلة حرة مباشرة للزمالك على يمين منطقة جزاء مودرن سبورت، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل المنطقة، أخطأها الحارس محمد مجدي بشكل فادح؛ لتجد متابعة من نبيل عماد برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

