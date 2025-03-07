بهدف و2 أسيست.. تريزيجيه يسهم في فوز الريان على الخور بخماسية في الدوري القطري

اكتسح فريق الريان نظيره الخور، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 18 بالدوري القطري.



وجاءت خماسية الريان عن طريق جوليين دي سارت وروجر جيديس ومحمود تريزيجيه وآدم باريرو ومحمد صالح في الدقائق 10، 53، 61، 79، 86.



فيما جاء هدف الخور عن طريق نايف مبارك في الدقيقة 67.



وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بعدما ساهم في 3 أهداف، إذ سجل هدف وصنع 2 آخرين.



وبهذه النتيجة، يحتل فريق الريان المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق الخور في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.