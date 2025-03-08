قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: مدرب مودرن سبورت أحرج بيسيرو رغم فوز الزمالك
بشير التابعي: ما حدث في قرعة الدوري المصري "مصيبة"
مكنش أحسن حاجة.. حازم إمام يعلق علة أداء الزمالك أمام مودرن سبورت
أشغال شقة جدًا الحلقة 9 .. شيرين تستأجر الشقة المقابلة لـ هشام ماجد
القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري
المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق يكشف مصير محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول
تشدد قبضتها على التأشيرات.. الخارجية الأمريكية تجري مراجعة شاملة وحظر مرتقب الأسبوع المقبل
مشاجرة بين دونجا لاعب الزمالك وشاب بالتجمع.. ماذا حدث بالتفصيل؟
كوميديا وفانتازيا .. عرض مسلسل باسورد على النهار 9 رمضان
بالخطأ.. مصرع شاب بطلق ناري داخل منزله في دار السلام بسوهاج
ظهورك على التليفزيون ضد شرع ربنا.. محمد عطية يهاجم ميمي جمال لسبب صادم
اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشدد قبضتها على التأشيرات.. الخارجية الأمريكية تجري مراجعة شاملة وحظر مرتقب الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي
الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تبني سياسة جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي ومنع تسهيل الهجرة غير النظامية ودعم المنظمات الإرهابية.

وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن قيود جديدة على منح التأشيرات للمسؤولين الأجانب المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وتشمل هذه القيود المسؤولين الحكوميين، مثل موظفي الهجرة والجمارك، ومسؤولي المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تقدم خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها رفض أو إلغاء تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس

وفي وقت لاحق، أكد الوزير روبيو أن الأفراد الذين يدعمون المنظمات الإرهابية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يساندون الإرهابيين.

وأشار إلى أن منتهكي القوانين الأمريكية، بما في ذلك الطلاب الدوليين، قد يواجهون رفض تأشيراتهم أو سحبها، بالإضافة إلى الترحيل.

في إطار هذه الجهود، ستبدأ الوزارة حملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "القبض والإلغاء"، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يظهرون دعماً لحركة حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى.

تشمل هذه الحملة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من حاملي تأشيرات السفر من الطلاب، مما يشكل تصعيدًا في مراقبة سلوك وتصريحات الأجانب داخل الولايات المتحدة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.

وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني ونزوح شبه كامل للسكان، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن تغييرات في خدمات التأشيرات الأمريكية، حيث سيتم تطبيق نظام جديد بدءًا من 8 فبراير 2025. قد يؤدي ذلك إلى تعليق بعض الخدمات العادية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير، بهدف تحسين كفاءة وفعالية عملية منح التأشيرات.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمنها القومي ومكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الإرهاب، من خلال مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات وتطبيق تقنيات حديثة لضمان الامتثال للقوانين الأمريكية.
 

القطاع الخاص الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس تأشيرات السفر المنظمات الإرهابية موظفي الهجرة والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الرئيس السيسي

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

ترشيحاتنا

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

زي الجاهزة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

بدل ما تشتريه.. طريقة عمل الزبادي البيتي لـ نجلاء الشرشابي

وصفات أكل الريجيم في رمضان

من غير حرمان.. وصفات أكل الريجيم في رمضان

بالصور

البرتقال الأبرز.. فواكه تمنح الجسم ترطيب يقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!

رياضة عقلية.. لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟.. إليك الأسباب

لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب
لماذا يُطلق على الشطرنج لعبة الملوك؟ إليك الأسباب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. كن صبورًا مع نفسك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

المزيد