محمود عزب: دوري بمسلسل قلبي ومفتاحه ترشح له 17ممثلا قبلي

كشف الفنان محمود عزب ، عن تفاصيل ترشيحه لمسلسل “ قلبي ومفتاحه ” ، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم .

وقال محمود عزب في تصريحات خاصه لـ صدي البلد : ترشيحي للعمل فى مسلسل قلبي ومفتاحه جاء من خلال المخرج تامر محسن ، فقد عرضوا عليه 17 ممثل لإداء الشخصية ليختار واحد ،الا انه أراد ان يكون اختياره للممثل الذي يؤدي هذا الدور خارج الصندوق، وحين ذهبت لمقابلته كشف لي انه شاهدني فى إحدي البرامج وشعر انني من الممكن ان اكون مناسب لهذا الدور .

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.