كوميديا وفانتازيا .. عرض مسلسل باسورد على النهار 9 رمضان

كشفت قناة النهار عن استعدادها عرض مسلسل باسورد اعتبارًا ، من يوم 9 رمضان الجاري ، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل “ روح جدو ” .

مسلسل باسورد من من بطولة آية سماحة ، محمد السباعي ، شاهين ، حازم إيهاب ، جلا هشام، طارق النهري، من إخراج أسامة عرابي، ومن تأليف محمد مهران.

وتدور الأحداث حول أدهم الذي يقع له حادث خطير لـ(أدهم)، ويدخل في غيبوبة طويلة، وبالرغم من تكشُف العديد من الأسرار بين أصدقائه والمقربين منه، إلا أن السر الوحيد وهو (كلمة السر) يبقى دفينًا مع غيبوبته، ويسعى الجميع لمعرفته لإنقاذ الشركة.



مسلسل باسورد سبق وان عرض بشكل حصري علي احدي المنصات الالكترونية قبل شهر رمضان الكريم ، وياتي عرضه بعد انتهاء حلقات مسلسل “ روح جدو ” .

ينتمي مسلسل روح جدو إلى المسلسلات القصيرة، حيث تتألف من 8 حلقات فقط لا غير، وهو تجربة درامية جديدة تجمع بين الكوميديا والفانتازيا في قالب اجتماعي مبتكر.



ينافس مسلسل روح جدو العديد من الأعمال الدرامية المختلفة التي تعرض حاليًا عبر الشاشة والمنصات الإلكترونية.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل روح جدو من بطولة الفنانة رنا رئيس وإسلام إبراهيم، إنتصار، وحجاج عبدالعظيم، وعارفة عبد الرسول، وإسماعيل فرغلي، وحنان يوسف، ومحمد المحمدي، وغيرهما العديد من النجوم.