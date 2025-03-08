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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول
قسم الرياضة

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ليفربول مع ساوثهامبتون على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

يدخل ليفربول اللقاء متربعًا على صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، فيما يعيش ساوثهامبتون موسمًا صعبًا، حيث يقبع في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ما يجعله في موقف حرج للغاية.

يخوض ليفربول اللقاء منتشيًا بفوزه الأوروبي الأخير على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب آرني سلوت لمواصلة تألقه على الصعيدين المحلي والقاري.

يعد النجم المصري محمد صلاح أحد أبرز مفاتيح لعب الفريق، حيث يواصل تألقه في الموسم الحالي متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، ويطمح لإضافة المزيد سواء بالتسجيل أو الصناعة لتعزيز حظوظ فريقه في الفوز.

وتنقل المباراة على قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي .

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – كورتيس جونز

الوسط الهجومي: محمد صلاح – هارفي إليوت – لويس دياز

رأس الحربة: داروين نونيز

ويأمل ليفربول في تحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في الصدارة، بينما يسعى ساوثهامبتون إلى تحقيق مفاجأة تنعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز، ما يجعل المباراة مشتعلة بين الفريقين.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول البريميرليج باريس سان جيرمان ساوثهامبتون

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