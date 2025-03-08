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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد الناس الحلقة 8 .. أحمد زاهر يضرب ابنته بسبب نجل عمرو سعد

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد الالكترونية الحلقة 8 من مسلسل سيد الناس ، والذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني الحالي .

وحملت الحلقة 8 من مسلسل سيد الناس العديد من الاحداث حيث شهدت مشاجرة بين ابن الجارجي ومجدي بسبب افشاء الاخير سر حب نجل الجارجي لابنة الجباس وتطورت المشاهدة في الشجار في الشارع ، وفور سماع الجباس بان ابنته علي علاقه حب بابنه عدوه الجارحي ، قام بضربها ومنع خروجها من المنزل . 

ابطال  مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:  

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .

عمرو سعد الفنان عمرو سعد مسلسل سيد الناس

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