80 باكو الحلقة 9 .. خطوبة هدي المفتي وخطيبها يتعرض للنصب

طرحت منصة شاهد vip ، تاسع حلقات مسلسل 80 باكو ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدي المفتي وانتصار ، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا ب 24 ساعة .

وحملت الحلقة 9 من مسلسل 80 باكو العديد من الاحداث ومنها خطوبة بوسي “ هدي المفتي ” ومختار ، الا انها اكتشفت انه قام بايداع اموالها عند احد الاشخاص من اجل استثمارها ، وهو ما جعلها تغضب وتدخل في خلاف شديد معها .

اما صديق مختار فقد اكتشف ان الشخص الذي تركوا له الأموال لاستثمارها قد نصب عليهم .

فريق عمل مسلسل 80 باكو:



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .