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177ألف سيارة فولكس فاجن معرضة للحريق.. والشركة تتحمل المسئولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

177ألف سيارة فولكس فاجن معرضة للحريق.. والشركة تتحمل المسئولية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت شركة فولكس فاجن عن استدعاء 177,493 سيارة من طرازي أطلس وأطلس كروس سبورت، جميعها من موديلات 2024 و2025، بسبب مشكلة في غطاء المحرك البلاستيكي، الذي قد يذوب عند ملامسته للمناطق الساخنة في المحرك، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

تفاصيل المشكلة

وفقًا لوثائق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، يمكن أن يتحرك غطاء المحرك من موضعه بعد إجراء الصيانة، وإذا لم يتم تركيبه بشكل صحيح، فقد يلامس الأسطح الساخنة، مثل شاحن التوربو، مما يؤدي إلى ذوبانه واحتراقه.

قد يلاحظ مالكو هذه السيارات رائحة احتراق تنبعث من حجرة المحرك، أو قد يكتشفون أن غطاء المحرك قد تغير موقعه عند فتح الغطاء.

حالات اشتعال مؤكدة

ذكرت فولكس فاجن أن أول حالة حريق "محتملة الصلة" بهذه المشكلة وقعت في أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن ثلاثة حرائق أخرى مؤكدة بسبب أغطية محرك مثبتة بشكل غير صحيح.

حل فولكس فاجن المؤقت

في خطوة غير معتادة، قررت فولكس فاجن أن الحل الحالي هو إزالة غطاء المحرك تمامًا! وأكدت الشركة أنه في المستقبل، سيتم استدعاء العملاء لتركيب غطاء جديد أسفل غطاء المحرك عند توفره.

الإجراءات المتخذة والاستدعاء الرسمي

بدأت فولكس فاجن إخطار وكلائها في الولايات المتحدة بالمشكلة، وسيتم إخطار المالكين المتأثرين بالاستدعاء بحلول 18 أبريل 2025.

تم تنفيذ تصميم غطاء محرك جديد في سيارات أطلس وأطلس كروس سبورت المنتجة بعد 4 ديسمبر 2024، وبالتالي لا يشملها الاستدعاء.

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