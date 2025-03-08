لماذا تراجعت بتكوين بعد توقيع ترمب قرار إنشاء احتياطي استراتيجي منها؟



تراجعت بتكوين بعدما أشار مسؤول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ديفيد ساكس، إلى أن الحكومة لن تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل احتياطي استراتيجي من الأصول الرقمية، الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب.

انخفضت بتكوين بنسبة 5.7% خلال التداولات قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.1% عند 87,927 دولاراً بحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجعت إيثريوم (Ether) وXRP وكاردانو (Cardano) وسولانا (Solana) بأكثر من 2%.

وقع ترمب أمراً تنفيذياً طال انتظاره لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين، وفقا لمنشور على منصة إكس من ساكس، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطي سيتم تمويله من بتكوين التي تمتلكها الحكومة الأميركية بالفعل.

كما ذكر ساكس أن الاحتياطي سيتضمن مخزوناً منفصلاً من أصول رقمية أخرى.