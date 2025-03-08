إبراهيم دياز يفوز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال شهر فبراير

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل النادي، وذلك خلال شهر فبراير 2025، حيث توج بها النجم المغربي إبراهيم دياز.



وقال نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إن إبراهيم دياز هو الفائز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير بالنادي.

تصريحات إبراهيم دياز

وعبر المغربي إبراهيم دياز، عن سعادته بعد الفوز بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير، قائلًا: أنا واثق للغاية ومتحمس لمواصلة الفوز ومساعدة ريال مدريد، الآن يتعين علينا مواصلة هذه الديناميكية الجيدة.

وأكمل النجم المغربي: أنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، وأنا سعيد جدا في الفوز بهذه الجائزة لكن الأهم من ذلك هو الطريقة التي يقوم بها الفريق.

واختتم إبراهيم دياز: الدعم والعاطفة التي يمنحني إياها المشجعين كل يوم أمر لا يصدق وأحاول دائمًا رد الجميل لهم على أرض الملعب.