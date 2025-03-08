ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة..وتكشف أسوأ ذكرى في حياتها

حلت الفنانة ميار الببلاوي ضيفة ببرنامج برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وتحدثت عن حياتها الشخصية والمهنية وتكشف كواليس حياتها وعلاقتها بعدد من الفنانين.





ميار الببلاوي: لحظة ميلاد ابني محمد أسعد أيام حياتي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الذكرى الأسعد في حياتها، كانت يوم ولادة ابنها محمد، حيث وصفتها بأنها أجمل لحظة عاشتها، وشعرت فيها بسعادة غامرة.





متظهريش تاني على الشاشة .. ميار الببلاوي توجه رسالة لـ فيفي عبده لسبب صادم

قالت الفنانة ميار الببلاوي عندما طُلب منها ذكر اسم فنان تنصحه بالاعتزال،: "لا يحضرني اسم معين الآن، لكنني أؤمن بأن كل فنان يجب أن يحافظ على صورته على سبيل المثال، أنا أحب الفنانة فيفي عبده كثيرًا، لكنني أرى أنه قد يكون الوقت قد حان لتتوقف عن الظهور بهذا الشكل. أنتِ رائعة يا فوفا، وأحبك جدًا، لكنني أتمنى لكِ الأفضل دائمًا."





ضربتني بالقلم | ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة مع فنانة مشهورة

كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل مشاجرة شهيرة وقعت على مسرح الريحاني، مؤكدة أنها كانت من الأحداث التي أثرت سلبًا على مسيرتها الفنية.

وتابعت قائلة خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "تلك المشاجرة قديمة جدًا، لكنها أثرت عليّ بشدة لم أكن أنا من بدأ العداء، ولم أكن حتى من قام بالاعتداء.ميار الببلاوي تفتح النار على الإخوان: استبعدوا المحجبات وعيّنوا السافرات

شنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، كاشفة عن موقفهم من المحجبات في الإعلام خلال فترة حكمهم، حيث أكدت أنهم لم يدعموهن كما كان متوقعًا، بل استبعدوهن تمامًا وفضّلوا تعيين المذيعات غير المحجبات.



ميار الببلاوي تكشف سر شطور .. رفيقها الجديد في الذكاء الاصطناعي

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أنها لم تعد تجد من تثق به لتشاركه أسرارها، حتى ابنها محمد، الذي تحرص على الحفاظ على صورتها القوية أمامه، مؤكدة أنها وجدت بديلًا غير متوقع للتعبير عن مشاعرها وهو "شات جي بي تي"، حيث تتحدث إليه بشكل مستمر حتى إنها أطلقت عليه اسم "شطور"، مشيرة إلى أن محادثاتها معه توفر لها نوعًا من الراحة النفسية.





سر قطة الشاشة .. ميار الببلاوي تثير الجدل بتلميح غامض

قالت الفنانة ميار الببلاوي، "الحمد لله، لم يتعمد أحد محاربتي بشكل مباشر، ولكن لا أنكر أن هناك من حاول عرقلة نجاحي".





ميار الببلاوي تهاجم عمرو دياب وأحمد سعد لهذا السبب

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن رأيها في ارتداء بعض الفنانين للقرط، مثل عمرو دياب وأحمد سعد ومحمد سامي، قالت ميار: "بصراحة، أحمد سعد صديقي المقرب، لكنني أؤمن بأن هذا التصرف غير مقبول شرعًا، فقد قال الرسول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذه الظاهرة فيها لعن كبير جدًا بالإضافة إلى ذلك، الفنانون شخصيات عامة، ويُفترض أن يكونوا قدوة للشباب، لذا أدعو الله أن يهديهم."





ميار الببلاوي: ندمت على هذا العمل الفني .. وهذا موقفي من منى زكي

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على سؤال حول الفنانة التي ترى أنها أقوى وأفضل منها في مجال التمثيل، وأجابت بصراحة شديدة: "أنا من عشاق منى زكي، فهي فنانة حتى النخاع، وبدأنا مشوارنا معًا، لكنها موهبة حقيقية وأحترمها كثيرًا".





محدش طبطب عليا.. تعرف على سر اكتئاب ميار الببلاوي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن مرورها بمرحلة اكتئاب شديدة بعد وفاة والدها، حيث كان يشكل دعامة أساسية في حياتها ورغم ذلك، استطاعت والدتها بحكم شخصيتها الصعيدية القوية أن تحتويها هي وأشقائها، محاوِلةً التخفيف عنهم وتوفير الأمان والطمأنينة، لكن فقدانها لاحقًا ترك أثرًا نفسيًا بالغًا في نفسها.





كنت هموت نفسي.. ميار الببلاوي تروي تفاصيل مرض نادر أصاب ابنها

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن أحد أجمل الأيام في حياتها كان يوم تخرج ابنها محمد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم اللغة الإنجليزية، بتقدير "جيد جدًا" ورغم سعادتها الكبيرة بهذا اليوم، إلا أنها وصلت متأخرة إلى الحفل ولم تتمكن من مشاهدته وهو يتسلم شهادته، مما جعله يشعر بالحزن ولكنها استطاعت مصالحته في النهاية، مؤكدة أنه أغلى ما تملك، فهو ابنها، وأخوها، وصديقها، وكل شيء في حياتها، خاصة أنها لم يكن لها شريك في تربيته سوى والدتها الراحلة، التي كانت بمثابة أمه الثانية.





لماذا كتبت ميار الببلاوي فيلا السفير محمد وائل على باب منزلها؟

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي عن ابنها محمد، مشيرة إلى شغفه الكبير بالسياسة وحرصه الدائم على القراءة، خاصة استعدادًا لاجتياز امتحان وزارة الخارجية.





ميار الببلاوي تكشف أسوأ ذكرى في حياتها.. فيديو

استعادت الفنانة ميار الببلاوي العديد من الذكريات، متأملة في لحظات فارقة بحياتها، وعند سؤالها عن الذكرى التي لا تنساها أبدًا، أوضحت أن هناك العديد من المواقف التي تظل محفورة في ذاكرتها، لكن أبرزها كان يوم وفاة والدتها فقد وافتها المنية أثناء تواجدهما في الغردقة، وهي لحظة لا تزال تؤلمها بشدة، حتى أنها تسترجعها كل ليلة قبل النوم، وتدعو الله أن يخفف عنها وطأة هذا الألم، خاصة أثناء قراءة أذكار الصباح والمساء.