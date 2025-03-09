بعد حبسه 3 سنوات .. فرصة ثانية أمام رجل أعمال نصب على أفشة |تفاصيل

أنهت محكمة الجنح اليوم الفصل الأول في قضية زوج إعلامية شهيرة، حيث قضت بحبسه 3 سنوات بتهمة النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني بقيمة 10 آلاف جنيه.

ويحق لرجل الأعمال المدان بالنصب الاستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة جنح المستأنف، والتي تملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وكان قد أعلن محامي رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 3 سنوات، وذلك أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة غدًا.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد المحامي أنه سيطالب بتأجيل القضية لحين إحضار أصل الشيك الذي يُزعم أن موكله حصل عليه من اللاعب. وكان المتهم قد تعهد في الجلسة السابقة بتقديم أصل الشيك كدليل على موقفه.

وتغيب محمد مجدي أفشة عن حضور جلسة المحاكمة، التي نظرت في اتهام رجل الأعمال بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه. وكانت نيابة التجمع قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، بعد استماعها إلى أقوال اللاعب، حيث أكد في التحقيقات أنه منح رجل الأعمال مبلغًا ماليًا مقابل شراء سيارة له من الخارج، لكن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق ولم يسلمه السيارة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال مجدي أفشة، الذي أوضح أنه دفع لرجل الأعمال 13 مليون جنيه لاستيراد سيارة، لكنه فوجئ بالمماطلة لعدة أشهر دون تنفيذ الاتفاق.

وبناءً على أقوال اللاعب، وجهت النيابة للمتهم تهمة النصب والاستيلاء على أموال دون وجه حق، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه خلال التحقيقات. وبناءً على ذلك، تم احتجازه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر النيابة صرف اللاعب من سراي النيابة بعد الإدلاء بأقواله.

وكشفت التحريات الأمنية بالقاهرة عن تعرض محمد مجدي أفشة لعملية نصب بمبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير، وهو طليق إعلامية معروفة.

وأكدت التحريات أن المتهم طلب من اللاعب تحرير شيكات بقيمة 13 مليون جنيه مقابل استيراد سيارة له من الخارج، لكنه ماطل في تنفيذ الاتفاق ولم يوفر السيارة.

وفي ضوء ذلك، حرر اللاعب بلاغًا في قسم شرطة التجمع الأول، اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه. وبناءً على البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات.

يترقب الشارع الرياضي تطورات القضية، في ظل انتظار الحكم النهائي بعد الاستئناف المقرر تقديمه من قِبل دفاع المتهم.