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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شلبي: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية تأهيل قيادات المستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى في الأكاديمية العسكرية المصرية تسلط الضوء على أهمية بناء الإنسان المصري وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الوعي والكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات المستقبل.

وقال إن إعداد الكفاءات الشابة وتأهيلها لتولي المسئوليات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواصلة مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء الكوادر القادرة على الابتكار وتحقيق الإنجاز.

وأضاف أن الأكاديمية العسكرية المصرية تقدم نموذجًا في إعداد الكفاءات من خلال منظومة تجمع بين التأهيل العلمي والتدريب العملي وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والعمل الجماعي، مؤكدًا أن إعداد القيادات الناجحة لا يقتصر على امتلاك المعرفة، بل يتطلب أيضًا القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية والتعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة.

 إعداد الكوادر

وأوضح أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن رسائل الرئيس بشأن إعداد الكوادر وتولي المسئوليات تؤكد أهمية إتاحة الفرص أمام الشباب المؤهل للمشاركة في العمل العام، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم وقدراتهم على التطوير، وفق معايير واضحة تقوم على الكفاءة والجدارة والتخصص والخبرة.

وأشار  إلى أن تمكين الشباب بصورة فعالة يتطلب إعدادهم علميًا وعمليًا، وإكسابهم الخبرات اللازمة لفهم طبيعة الملفات المختلفة والتعامل معها بوعي وكفاءة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مبتكرة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد أن الالتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون تمثل ركائز أساسية لتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ ثقافة الانضباط وتحمل المسؤولية، بما يدعم استقرار المؤسسات ويرفع كفاءة أدائها.

وشدد على ضرورة تبني رؤية مستدامة للاستثمار في الشباب، تقوم على اكتشاف المواهب وصقل المهارات وربط التأهيل بالفرص الحقيقية للمشاركة وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن إعداد الكفاءات الوطنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن بناء قيادات المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته، مشيرًا إلى أن تأهيل الشباب وتمكين الكفاءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لإعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية، وتحمل المسؤولية الوطنية، والإسهام بفاعلية في بناء مستقبل الدولة.

الرئيس السيسي مجلس النواب الأكاديمية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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