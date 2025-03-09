قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة ثأر.. تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة عطّار رميًا بالرصاص ببولاق الدكرور
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم الأحد 9-3-2025
موعد أذان الفجر تاسع أيام رمضان
انطلاق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر في هذا الموعد.. 4 لكل مواطن
ميار الببلاوي تكشف سر خلافها مع حنان ترك: كانت تحاربني واستولت على شغلي
الأمم المتحدة تحث على وقف الأعمال العدائية في سوريا وحماية المدنيين
قلة النوم تسرق صحة المراهقين .. دراسة تحذّر من خطر يُهدّد قلوبهم
متى يُستجاب الدعاء.. وأفضل وقت له ؟
30 ألف مُشجّع.. حضور الجماهير في مباريات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية
إسرائيل ترسل وفدًا للدوحة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
اجتماع خماسي في عمان لبحث التنسيق الأمني حول سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير أحمد عبد القادر ويُحدّد موعد عودته

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف النادي الأهلي من استعادة لاعبه أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء الموسم الحالي. وأكد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل اللاعب.

وأوضح الغندور أن إدارة الأهلي تواصلت مع أحمد عبد القادر وأبلغته رسميًا بعودته إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك لتعزيز قائمة الفريق والمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد القادر رحب بشدة بقرار العودة إلى الأهلي، معربًا عن سعادته بالانضمام مجددًا إلى الفريق الأحمر. وأضاف أن اللاعب يتطلع للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي تعد فرصة كبيرة له لإثبات قدراته على المستوى العالمي.

وأكد أن عودة أحمد عبد القادر تمثل إضافة قوية للفريق، خاصة في ظل سعي الأهلي لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد. ويعد اللاعب من العناصر المميزة التي قدمت مستويات جيدة مع الفريق سابقًا، مما يجعل قرار عودته خيارًا مهمًا للجهاز الفني.

تطلعات الأهلي للموسم الجديد

ويعمل الأهلي على دعم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم القادم، وذلك للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والإفريقية، إلى جانب تقديم أداء مشرف في كأس العالم للأندية. ومن المتوقع أن يكون لعبد القادر دور مهم في تشكيلة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي كأس العالم للاندية أحمد عبدالقادر كولر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو شخص مش بيصلي لكنه بيعمل خير كتير هل تحسب له؟ علي جمعة يرد

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

جامعة عين شمس

بدء الدراسة العام القادم.. جامعة عين شمس الأهلية تكشف عن الكليات المتاحة

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: استحضروا رسول الله في قلوبكم وراجعوا أمامه نياتكم في أفعال الخير

ملتقى الأزهر

ملتقى باب الريان بالأزهر يناقش حرمة إنهاء حياة الإنسان وتحذير القرآن من خطورته

مصحف

الفرق بين "الوَزر" و"الوٍزر" و"الحمولة" و"الفرش".. خالد الجندي يجيب

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد