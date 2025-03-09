الأهلي يحسم مصير أحمد عبد القادر ويُحدّد موعد عودته

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف النادي الأهلي من استعادة لاعبه أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء الموسم الحالي. وأكد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل اللاعب.

وأوضح الغندور أن إدارة الأهلي تواصلت مع أحمد عبد القادر وأبلغته رسميًا بعودته إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك لتعزيز قائمة الفريق والمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن أحمد عبد القادر رحب بشدة بقرار العودة إلى الأهلي، معربًا عن سعادته بالانضمام مجددًا إلى الفريق الأحمر. وأضاف أن اللاعب يتطلع للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي تعد فرصة كبيرة له لإثبات قدراته على المستوى العالمي.

وأكد أن عودة أحمد عبد القادر تمثل إضافة قوية للفريق، خاصة في ظل سعي الأهلي لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد. ويعد اللاعب من العناصر المميزة التي قدمت مستويات جيدة مع الفريق سابقًا، مما يجعل قرار عودته خيارًا مهمًا للجهاز الفني.

تطلعات الأهلي للموسم الجديد

ويعمل الأهلي على دعم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم القادم، وذلك للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والإفريقية، إلى جانب تقديم أداء مشرف في كأس العالم للأندية. ومن المتوقع أن يكون لعبد القادر دور مهم في تشكيلة الفريق خلال المرحلة المقبلة.