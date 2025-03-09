هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها الـ 16 برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟

احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد ميلاد توأمها الـ16، معبرة عن مشاعرها كأم في رحلة مليئة بالتحديات والنجاحات، ووجهت لهما رسالة مؤثرة استذكرت فيها اللحظات الصعبة التي عاشتها، والمراحل التي جمعت بين التعب، الفرح، النجاح، والفخر بهما.

وشاركت هالة صدقي صورة تجمعها بتوأمها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "مرت 16 سنة كان فيها الصعب، وكان فيها الحب، كان فيها حزن وتحدي ونجاح، كان فيها حاجات كتيرة أوي.. سهر وتعب وقلق وخوف ومذاكرة ودكاترة وفرح، الحمد لله وأشكرك يا رب إنهم عدّوا بنجاح."

وأضافت: "يا رب يقدرني أعدي بيهم في الدنيا اللي بتزيد صعوبة كل يوم، يا رب ينجيهم من كل الأشرار اللي في شكل بشر، ويا رب ما يعدّوا في كل الصعوبات اللي عديت فيها، ويبعدهم عن النفوس الشريرة، يا رب احفظهم.. يا ريت كل أصحابي يدعوا لهم دعوة حلوة، يمكن ربنا يسمع واحدة منهم."

ولاقى منشور هالة صدقي تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، حيث انهالت عليها التهاني والدعوات من أصدقائها وجمهورها، متمنين لتوأمها حياة سعيدة مليئة بالنجاح والفرح.

هالة صدقي ترد على أقاويل بأن المخرج محمد سامي يفرض مي عمر على الجمهور

وكانت قد ردت الفنانة هالة صدقي على أقاويل البعض بأن المخرج محمد سامي يفرض زوجته مي عمر على الجمهور ويجاملها على حساب الفنانين الآخرين قائلة أنها عملت معها مرتين في مسلسل عفاريت عدلي علام وفيلم آخر ديك في مصر.

وتابعت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد" قائلة: "من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي يقف جنبها ويدعمها ومش من الطبيعي أنها متشتغلش مع زوجها، كمان هي بتلاقي نفسها معاه.. أنا بعد العمر ده كله بحب الشغل مع محمد سامي.. فما بالك بمراته !؟".

وأشارت هالة صدقي، إلى أن الفنانة مي عمر موهوبة ومحمد سامي يعرف جيداً يوجهها بالطريقة التي تتناسب معها، ويستثمر موهبتها على قدر الإمكان، مردفة أنها تنضج فنياً في كل عام.