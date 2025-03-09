الأنجح.. عزيز الشافعي يُوجّه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب بعد نجاح «أكتر وأكتر»

احتفل الفنان والملحن عزيز الشافعي بنجاح أغنيته "أكثر وأكتر" للمطربة شيرين عبدالوهاب، التي واصلت تصدر قوائم المشاهدة وحققت ملايين المشاهدات.



وشارك "الشافعي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جمعه بشيرين، وعلق عليه قائلا: "أكتر_و_أكتر منفرده عالقمه رقم 2 يوتيوب حاليًا وفي حتة لوحدها من اول الشهر في التريند، الأغنيه الأنجح الموسم ده الحمد لله بشهادة المنافسين والمتابعين بالأرقام.. بالفيديوهات.. باللايكات.. بتفاعل الناس".



وأضاف: "نجاح كبير يليق بالنجمه شيرين عبدالوهاب وبفريق العمل، ايمن بهجت قمر عزيز_الشافعي.. توما".

ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب- مع والدتها في إعلان إحدى شركات المحمول

ظهرت هنا -ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب- مع والدتها في إعلان إحدى شركات المحمول بمصر، خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وقدّمت شيرين عبد الوهاب، الأغنية الدعائية لـ الإعلان الخاص بإحدى شركات المحمول، وفي نهاية الإعلان ظهرت مع ابنتها «هنا» وهي تحتضنها.

ظهور هنا مع والدتها شيرين عبد الوهاب، جاء بعد غياب امتد لسنوات قلبلة، ولوحظ أن ابنة شيرين بدت أكثر نضجا بعدما كبرت.