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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هالة توما تشكر السيدة الأولى على تكريمها لها في اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
ميرنا رزق

أعربت هالة توما، مديرة مدرسة نيو رمسيس التابعة لـسنودس النيل الإنجيلي للطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص شكرها وتقديرها للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على تكريمها لها معتبرة أن هذ ا التكريم يعكس حرص الدولة المصرية على تكريم النماذج النسائية الملهمة. 

كما أعربت عن تقديرها للدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مؤكدةً أن هذا التقدير يُمثل مسؤولية إضافية وحافزًا لمواصلة العمل والعطاء، والإسهام في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

اليوم العالمي للمرأة

جاء ذلك بعد تكريم  هالة توما ضمن نخبة من السيدات المصريات الملهمات، في اللقاء الذي عُقد أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفاءً بنماذج نسائية رائدة قدّمن إسهامات بارزة في خدمة المجتمع المصري في مختلف المجالات.

وأشارت توما إلى أن قطاع التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً التزامها بمواصلة الجهود لدعم المنظومة التعليمية وتعزيز بيئة تربوية قائمة على أحدث الأساليب التعليمية والتربوية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وتُعد هالة توما من القيادات التي تعمل في مجال التعليم ، حيث تتولى إدارة مدرسة كلية رمسيس الجديدة (نيو رمسيس)منذ عقد من الزمن، وقد كرّست جهودها للنهوض بالعملية التعليمية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى دبلومة متخصصة في الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما أنها زوجة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر و رئيس الهيئة القبطية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار السيسي طائفة الإنجيلية

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