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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
مجدي سلامة

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه أمام خيتافي، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: لينجليت - مولينا - جالان - لو نورماند.

خط الوسط: رودريجو دي بول - لينو - يورينتي - جوليانو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرًا، على استاد “الكولوسيوم”.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الليجا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.


أنشيلوتي: انتصار صعب أمام أتلتيكو مدريد والتأهل لم يُحسم بعد

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، لكنه تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، مشددًا على أن التأهل لم يُحسم بعد قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وفي تصريحاته لقناة موفيستار الإسبانية، قال أنشيلوتي: "كما توقعنا، المباراة لم تكن سهلة. مواجهة أتلتيكو دائمًا ما تكون معقدة. في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرات بشكل غير مبرر، ما منحهم فرصة التقدم عبر جوليان ألفاريز. لكن في الشوط الثاني، كنا أكثر تركيزًا ونجحنا في قلب النتيجة لصالحنا".

وأوضح المدرب الإيطالي أن خطته اعتمدت على استغلال الأطراف عبر فينيسيوس جونيور ورودريجو، حيث أظهر الفريق نجاحًا مبكرًا في ذلك، لكنه فقد الصبر لاحقًا. وأشاد بالمجهود الدفاعي الكبير الذي بذله اللاعبون.

وأضاف: "ضغطنا عاليًا في بعض الفترات، لكن الهدف الأساسي كان الحفاظ على التنظيم الدفاعي، ونجحنا في تحقيق ذلك".

وعن تغييراته خلال اللقاء، كشف أنشيلوتي أنه لم يكن يخطط لاستبدال إبراهيم دياز قبل تسجيله الهدف الثاني، بينما كان يفكر في إخراج كامافينجا بسبب بعض الآلام في الظهر، لكنه فضل الانتظار. كما أثنى على دخول لوكا مودريتش، الذي أضاف لمسته الكلاسيكية للفريق.

وبالنسبة لمباراة الإياب، أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يمتلك "أفضلية طفيفة"، لكنه يتوقع مواجهة معقدة، حيث سيضغط أتلتيكو بقوة، مما يجعل اللقاء متكافئًا. وأضاف: "هذه المباراة بمستوى نصف نهائي أو نهائي، رغم أنها في دور الـ16".

وختم حديثه قائلاً: "نحن لم نكن سعداء بمواجهة أتلتيكو في هذا الدور، ولا أعتقد أنهم سعداء بملاقاة ريال مدريد أيضًا".

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد خيتافي سيميوني تشكيل أتلتيكو مدريد

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