شاهد.. كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت، وتنتمي K8 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

- أبعاد كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

تأتى سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت بطول 5050 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2895 مم .

- محرك كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

تستمد سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 300 حصان، وبها عزم دوران 359 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات .

- مواصفات كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

زودت سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم بمزج بين الملامح الرياضية الجريئة واللمسات الراقية الفخمة، وبها مقدمة أمامية قوية مع شبك أمامي واسع بنمط Starmap المتداخل، وبها مصابيح LED نهارية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـLED.

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

بالإضافة إلى ان سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت بها ايضا، مرايات جانبية مدمجة بإشارات LED، وجنوط معدنية بتصاميم جديدة مقاس 19 بوصة، وبها زجاج أمامي وجانبي مدبل، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرات 360 درجة، وبها خامات عالية الجودة، وبها مساحات رحبة للركاب، وبها إضاءة محيطية ديناميكية تضيف لمسة جمالية في الليل، وبها نظام صوت فاخر من Meridian يتكون من 14 مكبر صوت.

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

وتمتلك سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت، شاشة منحنية مزدوجة تجمع بين عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه متصلة بنظام ccNC الجديد، وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مقاعد من جلد النابا الفاخر، وبها ميزة التهوية والتدفئة، وخاصية Ergo Motion في مقعد السائق لتعزيز الراحة في الرحلات الطويلة، وبها نظام تكييف ثلاثي المناطق مع إمكانية التحكم بدرجة الحرارة للصف الثاني بشكل مستقل، بالإضافة إلى ستائر جانبية يدوية وستارة خلفية كهربائية لزيادة الخصوصية.