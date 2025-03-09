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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب العدل: نسير بخطى ثابتة لنشر الوعي السياسي بين الشباب

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن حزب “العدل” حقق إنجازات ملموسة خلال العام المنصرم 2024؛ منها تنظيم فعاليات سياسية وتنموية ومبادرات للتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والعمل في المحليات مثل مبادرة “ألف قائد محلي”.

 نشر الوعي السياسي في مصر

وأضاف “بدرة”، خلال حفل السحور السنوي الذي نظمه حزب “العدل” بحضور المسؤولين والشخصيات العامة، أن الحزب يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه في نشر الوعي السياسي في مصر بين الشباب ليتبوأ المكانة التي يستحقها بين الأحزاب في مصر باعتباره صوت الطبقة الوسطي ومنبر العدالة والتنمية المستدامة.

تزايد الأصوات الدولية الرافضة لعمليات التهجير القسري

وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه فخور بموقف القيادة السياسية الرافض وبشكل قاطع ونهائي لقضية التهجير القسري للفلسطينيين، وموقف الرئيس السيسي الواضح منذ اليوم الأول من الأزمة الذي يُعبر عن رؤية مسئولة وداعمة للسلام، في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الرافضة لعمليات التهجير القسري، ما يُعزز من أهمية الدور المصري في توحيد الجهود الدبلوماسية نحو حل عادل ومستدام، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود التهدئة الإقليمية؛ حيث تواصل بذل مساعٍ مكثفة لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى، وهو ما يعكس ثقلها السياسي ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على استقرار المنطقة وحقن دماء الأبرياء.

ونظم حزب “العدل” برئاسة النائب عبد المنعم إمام، حفل السحور السنوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكرم الدكتور مصطفى الفقي، والوزير هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور حسام بدراوي؛ كما تم تكريم الفنانة القديرة سميرة عيد العزيز، صاحبة المسيرة الفنية الطويلة.

وحضر الحفل وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونائب رئيس حزب “مستقبل وطن” والأمين العام أحمد عبد الجواد، ورؤساء أحزاب الشعب "الجمهوري" و"المصري الديمقراطي" و"الحركة الوطنية" أسامة الشاهد، ورئيس حزب "التجمع"، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، ولفيف من النواب وقيادات الأحزاب السياسية.

المحليات المشاركة السياسية ألف قائد محلي حزب “العدل” نشر الوعي السياسي

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