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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 34 مليون جنيه.. رصف طريق ديرب نجم / ميت غمر

رصف طريق
رصف طريق
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

رصف طريق ديرب ميت غمر

قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ديرب نجم / ميت غمر بداية من النقطة الثابتة حتى نهاية  قرية شبرا صورة بطول 6 كم.

ويجري تنفيذ أعمال الرصف بدءاً من قرية شبرا صورة وصولاً إلى البوابة المُقامة على مدخل ديرب نجم / ميت غمر ، وتم الإنتهاء من رصف ٤ كيلو وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه ،لافتا أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء حوائط ساندة على مصرف شبرا صورة بطول 600 م بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون و142 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 85 %.

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