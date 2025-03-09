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خلفا لـ"دانيال هغاري.. تعيين إيفي دفرين متحدثا باسم جيش الاحتلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلفا لـ"دانيال هغاري.. تعيين إيفي دفرين متحدثا باسم جيش الاحتلال

جيش الاحتلال - ارشيفي
جيش الاحتلال - ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية  ان رئيس أركان جيش الاحتلال أصدر قرارا بتعيين العميد "إيفي دفرين" في منصب المتحدث باسم الجيش، خلفاً لـ"دانيال هغاري".

وفي وقت سابق ؛ أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد اللواء إيال زامير، الجمعة، قرارا بعدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هجاري إلى رتبة لواء، وإقالته من منصبه في الجيش.

وبحسب  البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد “اتفق الاثنان على إنهاء خدمة دانيال هجاري، حيث عبر رئيس الأركان عن تقديره الكبير للعميد هجاري على سنوات الخدمة القتالية المهمة لدولة إسرائيل”.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: العميد هجاري قام بمهامه كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال إحدى أكثر فترات الحرب تعقيدًا في تاريخ البلاد، بطريقة مهنية ومخلصة”.

ويشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هجاري، كان قائدا للأسطول الثالث عشر. 

إسرائيل جيش الاحتلال المتحدث باسم جيش الاحتلال رئيس أركان جيش الاحتلال الأسطول الثالث عشر الإسرائيلي دانيال هغاري

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