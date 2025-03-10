قررت جهات التحقيق حبس شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء في دمياط 4 أيام.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته صورة لأحد الأشخاص يحمل سلاح نارى والإدعاء بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وسرقة المواطنين بالإكراه ، وكذا مقطع فيديو لآخر يقوم بالرقص حاملاً سلاح أبيض، بنطاق محافظة دمياط.

الداخلية تضبط المتهمين بسرقة المواطنين بـ دمياط

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما (لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – فرد محلى – سلاح أبيض - كمية من مخدر الشابو).

وبمواجهتهما إعترفا بتعاطى المواد المخدرة والإتجار فيها وحيازتهما للأسلحة المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



