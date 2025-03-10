تعرف على طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة ، عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري المصري.

وأكدت المصادر ، أن إتحاد الكرة إختار محمود بسيوني حكماً للقمة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول ، وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني، ومحمد الحنفي علي تقنية VAR .

بينما تسعى رابطة الأندية ل التمسك بإختيار طاقم تحكيم أوروبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري .