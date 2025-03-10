بالفيديو كونفرانس.. قرار قضائي ضد قا.تل شاب بعزبة النخل

جدد قاضي المعارضات، عن طريق فيديو الكونفرانس حبس شخص 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بخطف شاب وتعذيبه في منطقة عزبة النخل بالقاهرة.



تفاصيل القصة الكاملة لتعذيب شاب وقتله في عزبة النخل، بدأت عندما قام مسجل خطر بخطف شاب وتعذيبه في أحد الأماكن بمنطقة عزبة النخل ثم أنهى حياته طعنا في القلب، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة في القاهرة.



خلافات نشبت بين مسجل خطر وشاب في منطقة عزبة النخل في القاهرة، وبعدها تعاتبا حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بمغادرتهم إلا أن المسجل كان قد خطط لجريمته بالانتقام من الشاب بسبب الخلافات بينهم.

قام الشاب بالتخطيط لاستدراج المجني عليه وخطفه ثم قام بالتحفظ عليه في أحد الأماكن وتقييده وبدأ في تعذيبه والاعتداء عليه انتقاما منه ثم في النهاية سدد له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال وتركه وفر هاربا ثم تم ضبطه بعد ذلك.

حيث باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مسجل خطر عزبة النخل المتهم بخطف شاب وتعذيبه وإنهاء حياته، حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج، أفاد بورود بلاغا بوقوع جريمة قتل في عزبة النخل وعلى الفور انتقلت فرق المباحث في القاهرة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر به كدمات وسحجات وطعنة في القلب، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر بينه وبين الشاب خلافات سابقة قام باستدراجه وخطفه ثم تعذيبه حتى سدد له طعنة نافذة في القلب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.