مودريتش يحقق رقما تاريخيا مع ريال مدريد

حقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، إنجازًا تاريخيًا بعد مشاركته أمام رايو فاليكانو، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27.

رقم تاريخي مودريتش

ووفقًا لموقع ريال مدريد الرسمي، فإن الكرواتي أصبح اللاعب التاسع بأكبر عدد من المباريات في تاريخ ريال مدريد، معادلاً رصيد الأسطورة كاماتشو (577).

وسجل الكرواتي، الذي يصل إلى هذا الرقم في موسمه الـ13 مع النادي، 43 هدفاً وحقق رقماً قياسياً يشمل 383 فوزاً و100 تعادل و94 هزيمة.

وسلط موقع ريال مدريد، الضوء على أرقام وإنجازات أسطورة كرة القدم الكرواتية مع النادي الملكي، إذ لعب مودريتش مباراته الأولى بقميص الميرنجي في 29 أغسطس 2012 ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ومنذ ذلك الحين، لعب مودريتش 385 مباراة في الدوري الإسباني، و131 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و32 مباراة في كأس ملك إسبانيا، و9 مباريات في كأس العالم للأندية، و14 مباراة في كأس السوبر الإسباني، و6 مباريات في كأس السوبر الأوروبي.

مودريتش أيضًا اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ ريال مدريد بـ28 لقباً:

دوري أبطال أوروبا (6 مرات)

كأس العالم للأندية (6)

كأس السوبر الأوروبي (5)

الدوري الإسباني (4)

كأس الملك الإسباني (2)

كأس السوبر الإسباني (5).

وعلى المستوى الفردي، فاز مودريتش في عام 2018 بجائزة الكرة الذهبية وجائزة فيفا لأفضل لاعب وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.