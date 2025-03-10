موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، يستهدف تحقيق الفوز في مباراة اليوم والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وينتظر أن تشهد صفوف النصر في هذا اللقاء عودة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الذهاب.

وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب بين استقلال طهران والنصر، على ملعب آزادي في طهران، الإثنين الماضي.

موعد مباراة النصر واستقلال طهران والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر واستقلال طهران في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك”.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناتي beIN Sports AFC 1 HD وAlkass Ten HD..

وبدأ النصر مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل مع الشرطة 1-1 في بغداد، ثم تفوق في الجولة الثانية على الريان 2-1 في الرياض، وتغلب في الجولة الثالثة على الاستقلال 1-0 في دبي، وانتصر في الجولة الرابعة على العين 5-1 في الرياض، وفاز في الجولة الخامسة على الغرافة 3-1 في الخور، وسقط في الجولة السادسة ضد السد 1-2 في الرياض، وفاز في الجولة السابعة على الوصل 4-0 في الرياض، وتعادل في الجولة الثامنة مع بيرسيبوليس 0-0 في طهران.

ومن المقرر أن الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية.