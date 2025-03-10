قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: قد يتم إبرام صفقة لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة
إعلام عبري: تل أبيب تنسق مع واشنطن بشأن أي محادثات مع حماس
رائحة حريق.. رسالة عاجلة لسكان هذه المناطق بشأن اختبارات المونوريل
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 10 مارس
اجتماع مجمع كهنة إيبارشية المنيا بحضور الأنبا مكاريوس
الداخلية تخصص خطا ساخنا لتجديد الرخص وفحص المركبات بأي مكان
1.5 مليون حاوية.. أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة
مبعوث ترامب للرهائن: هناك فرصة حقيقية لاتفاق شامل والوصول لحل نهائي
مواقيت الصلاة عاشر أيام رمضان.. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الإثنين 10 مارس 2025
معرضة للاحتراق.. احمي أجهزتك الكهربائية بهذه الخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السد القطري يستضيف الوصل الإماراتي في مواجهة متكافئة بأبطال آسيا

السد القطري
السد القطري
محمد السعيد

يستضيف فريق السد القطري نظيره الوصل الإماراتي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وتنطلق مباراة النصر والسد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جاسم بن حمد”.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، مما يعني ضرورة فوز فريق في مباراة اليوم للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألغى قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، حال انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل.

مشوار السد في مرحلة الدوري

  •  تعادل في الجولة الأولى مع العين 1-1 في العين.
  • فاز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة.
  •  فاز في الجولة الثالثة على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة.
  •  تعادل في الجولة الرابعة مع الوصل 1-1 في دبي.
  • تعادل في الجولة الخامسة مع الهلال 1-1 في الدوحة.
  •  فاز في الجولة السادسة على النصر 2-1 في الرياض.
  • خسر في الجولة السابعة أمام الأهلي 1-3 في الدوحة.
  •  خسر في الجولة الثامنة أمام باختاكور 1-2 في طشقند.   

 وأنهى السد مرحلة الدوري على المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

مشوار الوصل الإماراتي

  • فاز في الجولة الأولى على باختاكور 1-0 في طشقند.
  • خسر في الجولة الثانية أمام الأهلي 0-2 في دبي.
  •  فاز في الجولة الثالثة على الغرافة 2-1 في الخور.
  • تعادل في الجولة الرابعة مع السد 1-1 في دبي.
  • فاز في الجولة الخامسة على الشرطة 3-1 في كربلاء.
  •  تعادل في الجولة السادسة مع الريان 1-1 في دبي.
  •  خسر في الجولة السابعة أمام النصر 0-4 في الرياض.
  • خسر في الجولة الثامنة أمام الهلال 0-2 في دبي.

وحصل الوصل على المركز الخامس في مرحلة الدوري برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، في مدينة جدة السعودية.
    

السد القطري دوري أبطال آسيا الوصل الإماراتي السد والوصل موعد مباراة السد والوصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

عمرة رمضان انتهت بكارثة للمهندسة فاطمة وأسرتها.. القصة الكاملة لآخر سفرية للسعودية

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

سورة قبل الفجر في رمضان

أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان

صورة ارشيفية

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

فاتورة الغاز المنزلي

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان

300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الأزهري يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصار العاشر من رمضان

النميمة تبطل الصيام

هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تبطل الصيام؟.. احذرها وسارع بالكفارة

الميراث

توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب

بالصور

أضف الشوفان لوجبة السحور.. واكتشف ماذا يفعل لجسمك

فوائد الشوفان
فوائد الشوفان
فوائد الشوفان

لعزومات رمضان.. طريقة عمل الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

فيديو

تامر حسني ومي عز الدين

أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد