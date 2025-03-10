السد القطري يستضيف الوصل الإماراتي في مواجهة متكافئة بأبطال آسيا

يستضيف فريق السد القطري نظيره الوصل الإماراتي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وتنطلق مباراة النصر والسد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جاسم بن حمد”.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، مما يعني ضرورة فوز فريق في مباراة اليوم للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألغى قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، حال انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل.

مشوار السد في مرحلة الدوري

تعادل في الجولة الأولى مع العين 1-1 في العين.

فاز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة.

فاز في الجولة الثالثة على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة.

تعادل في الجولة الرابعة مع الوصل 1-1 في دبي.

تعادل في الجولة الخامسة مع الهلال 1-1 في الدوحة.

فاز في الجولة السادسة على النصر 2-1 في الرياض.

خسر في الجولة السابعة أمام الأهلي 1-3 في الدوحة.

خسر في الجولة الثامنة أمام باختاكور 1-2 في طشقند.

وأنهى السد مرحلة الدوري على المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

مشوار الوصل الإماراتي

فاز في الجولة الأولى على باختاكور 1-0 في طشقند.

خسر في الجولة الثانية أمام الأهلي 0-2 في دبي.

فاز في الجولة الثالثة على الغرافة 2-1 في الخور.

تعادل في الجولة الرابعة مع السد 1-1 في دبي.

فاز في الجولة الخامسة على الشرطة 3-1 في كربلاء.

تعادل في الجولة السادسة مع الريان 1-1 في دبي.

خسر في الجولة السابعة أمام النصر 0-4 في الرياض.

خسر في الجولة الثامنة أمام الهلال 0-2 في دبي.

وحصل الوصل على المركز الخامس في مرحلة الدوري برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، في مدينة جدة السعودية.

