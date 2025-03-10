بيسيرو: أعلم أهمية مباراة الزمالك والأهلي بالنسبة للجماهير

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً ، للحديث عن لقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز..

وقال بيسيرو : "أعلم أهمية مباراة الزمالك والأهلي، وأي لاعب يريد المشاركة في هذه المباراة ويستمتع باللقاء، ونستعد للمباراة بأقصى تركيز والتزام، ولابد أن يكون لدينا روح، وأعتقد أن الأجواء ستكون أفضل في المباراة، خاصة مع عودة الجماهير للاستاد، ونسعى لإسعاد الجمهور، وسنحارب من أجل تحقيق المكسب".

وتابع المدير الفني: " المنافس حصل على راحة أكثر من الزمالك، خاصة وأن فريقي لعب 120 دقيقة في لقاء موردن سبورت بكأس مصر، واللاعبون الذين شاركوا في المباراة خضعوا لتدريبات استشفائية، وأسعى لتفادي إصابة أي لاعب أخر بالفريق".

وواصل بيسيرو: " في مباراة مودرن سبورت أجريت تبديلاً بمشاركة محمود حمدي الونش بدلاً من صلاح مصدق، بعدما سبق وشارك حسام عبد المجيد لمدة شوط واحد في مباراة إنبي، كما أن محمود بنتايج شعر بآلم بسيط وتم استبداله أمام مودرن سبورت لإراحته، بينما واصل عمر جابر المباراة بصورة طبيعية".