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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أميرة تقيم دعوى خلع بعد اكتشاف زواج زوجها عرفيا من زميلتها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

رفعت "أميرة" دعوى خلع بـ محكمة الأسرة مصر الجديدة ضد زوجها بعد خيانتها لها ورفضه طلبها الطلاق.

قالت الزوجة التي تعمل مديرة بإحدى الشركات، أنه عند عودتها المبكرة من العمل بسماع ضحكات داخل منزلها، لتكتشف وجود إحدى موظفاتها تجلس مع زوجها.

أضافت انها كانت متفاجئة خاصة أن الزميلة لم تعتد زيارتها من قبل، نشبت بينهم مشاجرة كلامية اعترفت على أثرها الزميلة بأنها متزوجة منه عرفيًا، مما دفعها لطلب الطلاق لكنه رفض، فلجأت للقضاء تطلب الخلع.

وأوضحت المدعية أمام محكمة الأسرة أنها متزوجة منذ 12 عامًا، ولديها 3 بنات، وكانت حياتها مستقرة لحد كبير حتى اكتشفت هذه الواقعة.

وبعد فشل جهود الصلح بينهما، قضت المحكمة بقبول دعوى الخلع، وحكمت بتطليقها طلقة بائنة، لتنهي بذلك زواجا استمر أكثر 10 سنوات.

مصر الجديدة محكمة مصر الجديدة دعوى خلع اخبار الحوادث

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