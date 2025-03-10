إحنا معانا ذات الجمال النرويجي .. رامز جلال يغازل ريم مصطفى

بدأ الفنان رامز جلال في تنفيذ فقرات مقلبه في الفنانة ريم مصطفى في حلقة اليوم من " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

تغزل رامز جلال في ريم مصطفى، قائلا:" أصل العود اللي وصلته ده مستحيل يكون رجيم.. إحنا معانا ذات الجمال النرويجي.. ودي مش مركبة رموش دي مركبة مقشة".

وقام أحد معاوني رامز جلال بربط ريم مصطفى في سرير بحجة القيام بفحص طبي شامل لها في دقائق معدودة .

رامز ايلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.