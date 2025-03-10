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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 724 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان موديل 2025 في مصر

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ، أو التقنيات الفنية وقدرات التسارع والتحكم، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها فئة السيدان الشهيرة، وصاحبة الشعبية الكبيرة في مختلف الأسواق.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان موديل 2025 في السوق المصري بأسعار تبدأ من 724 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

1 - شيفروليه أوبترا

 

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

تقدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 بأسعار تبدأ من 724,900 جنيه إلى 749,900 جنيه.

 نيسان سنترا

2 - نيسان سنترا

 

زودت السيارة بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة نيسان سنترا 2025 من 999,000 جنيه إلى 1,099,000 جنيه.

إم جي 6

3 - إم جي 6

 

تأتي السيارة إم جي 6 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 169 حصان، وعزم الدوران 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.

تبدأ أسعار السيارة إم جي 6 موديل 2025 من 1,280,000 جنيه إلى 1,300,000 جنيه.

 رينو تاليانت

4 - رينو تاليانت

 

تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وتعتمد رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يتراوح سعر السيارة رينو تاليانت 2025 بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

هيونداي النترا AD

5 - هيونداي النترا AD

 

تتسارع السيارة هيونداي النترا AD، من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، حيث تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء.

تتراوح أسعار السيارة هيونداي النترا AD موديل 2025 بين 990,000 جنيه و 1,175,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا نيسان سنترا رينو تاليانت إم جي 6 هيونداي النترا AD

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