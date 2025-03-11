بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

حرصت ابنة عمرو دياب كنزي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها تبرز جمالها الطبيعي وجاذبيتها والبساطة فى الإطلالة الكاجول.

إطلالة كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي عمرو دياب متابعها عبر خاصية الاستوري اسنتجرام بصفحتها الشخصية، قد ظهرت كنزي بإنخفاض وزن ملحوظ جدا مما أثبت اهتمامها بقوامها ومظهرها .

وأطلت كنزي دياب بإطلالة كاجوال، فقط ارتدت بدي ذات اللون البرتقالي بأكمام طويلة وبطن مكشوفة، وهو اختيار يعكس حيويتها وإشراقتها، ونسقت معه بنطلون جينز ضيق طويل ليضفي على الإطلالة لمسة عصرية ومريحة.

وحرصت كنزي على الظهور بملامحها الطبيعية دون الحاجة لوضع لمسات المكياج ، هي تتمتع بجمال طبيعي يجعلها كثيرة الثقة بنفسها وجمالها.

وأكملت ابنة عمرو دياب إطلالتها تاركة شعرها الذهبي مندسل أسفل الظهر، وإبتسامتها جعلتها تبدو أكثر جاذبية مع الإطلالة وهى تنظر لأعلى .

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

أعتادت كنزي دائما على لفت الإنتباة وإثارة الجدل بأطلالتها المتنوعة والجريئة، وعفويتها كما انها إبنة المغني الكبير المشهور عمرو دياب، فهي واحدة من اللذين تربوا تحت الأضواء بسبب شهرة والدها، وهذا ما جعل حياتها الشخصية محل إهتمام واسع من الإعلام .