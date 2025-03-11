تحرك جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تشهد أسعار الدواجن حاليا ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وذلك بعد ارتفاعات متتالية هزت أسواق الدواجن، ومع ذلك يتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعار الفراخ مع نهاية شهر رمضان المبارك.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو 95 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى 70 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 104 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.



سعر الفراخ البلدي

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.





سعر الفراخ حاليا

ومن جانبه ، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الفراخ حاليا من 80 لـ95 جنيها، معلقا: من يشتري بسعر 100/120 جنيها للكيلو أمر مبالغ فيه.

وتابع السيد ، خلال تصريحات له اليوم أن سعر الفراخ يزيد في المواسم والمناسبات فقط، وآخر زيادة كانت بواقع 15%، مثل حلول شهر رمضان، والأعياد، والمناسبات العامة.

موعد انخفاض أسعار الدواجن

وتابع سامح السيد: سعر الفراخ سينخفض في شهر رمضان، ولا مشكلة لدينا بشأن ما أثير حول نقص الدواجن بالأسواق، والدولة توفر منافذ ومجمعات استهلاكية وشوادر بأسعار ملائمة كثيرا.

