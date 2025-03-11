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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم الخشت: "الشرنقة" جذبني بأسلوبه المعقد.. وكامل العدد 3 عمل عائلي مميز

مريم الخشت
مريم الخشت
محمد نحلة

الفنانة مريم الخشت لـ صدى البلد

** لا أرى تكرار الظهور بالحجاب نمطا ثابتا بل انعكاسا للشخصيات التي اقدمها

 ** تقديم "سلمى" تحد كبير لأنها تعيش تجارب لم أمر بها شخصيًا

** التعاون مع عمرو سمير عاطف كان تجربة استثنائية.. وهو كاتب موهوب 

** شخصيتي في"كامل العدد 3"  قريبة إلى قلبي

تحدثت الفنانة مريم الخشت عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "الشرنقة" الذي خطفت من خلاله الأنظار وحققت بشخصية سلمى ردود فعل قوية، مشيرة إلى العوامل التي جذبتها للدور، والتحديات التي واجهتها أثناء التصوير، ومدى ارتباطها بشخصية "سلمى"، كما أوضحت رأيها  في تعاونها الأول مع الكاتب عمرو سمير عاطف.

 على جانب أخر عبرت عن سعادتها بتجربتها في مسلسل "كامل العدد 3"، مؤكدة أنه يحمل طابع عائلي وقريب من الجمهور.

 


قصة معقدة


أكدت مريم الخشت في حوارها مع موقع صدى البلد أن قرار مشاركتها في "الشرنقة" جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها القصة المعقدة والأسلوب المميز في الكتابة.

وقالت:"  الشخصيات مكتوبة بشكل رائع، والكاتب عمرو سمير عاطف موهوب ومميز ، وقدم لنا السيناريو محكم في فترة زمنية قصيرة مقارنة بطبيعة هذا النوع من الأعمال، لكنه جاء متماسكا وقويا، كما قدم حبكة درامية قوية في وقت قياسي.

كما أشارت إلى أن تنفيذ العمل تطلب جهدا كبيرا، مما زاد من حماسها لخوض هذه التجربة، خاصة أن مثل هذه المشروعات تمنح الممثل تحديات جديدة تجعله أكثر تطورا.

وعن شخصية "سلمى"، أوضحت أنها تحمل صفات جعلتها قريبة منها على المستوى الشخصي، مضيفة: "سلمى شخصية قوية، مخلصة لزوجها، وتتمتع بمبادئ واضحة لا تتنازل عنها، وعلى الرغم ان تمسكها بمعتقداتها قد يضعها في مواقف صعبة، فإن هذا الجانب هو ما جعلها شخصية جذابة ومليئة بالتفاصيل.

وأكدت مريم، وجود بعض القواسم المشتركة بينها وبين الشخصية التي تجسدها، خاصة في مسألة التمسك بالمبادئ، حتى لو كان ذلك يسبب بعض الصدامات مع الآخرين.

تحديات الشرنقة

وتطرقت الخشت إلى الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير "الشرنقة"، قائلة:" سلمى تمر بتجارب إنسانية صعبة لم اعشها من قبل، وهذا وضعني أمام تحد لتقديمها بصدق، وبذلت مجهود كبير حتى يتمكن الجمهور من التعاطف مع الشخصية وفهم دوافعها، وفكرة المسلسل ليست جديدة تماما على الدراما، لكنها قدمت بأسلوب مختلف جعلها أكثر تشويقا. 


الحجاب 


هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها "مريم" بالحجاب في أعمالها وحول هذا ردت مريم الخشت، قائلة: "ذلك لا يُعد تكرارا، وإنما يعكس طبيعة الشخصية التي أؤديها، ونسبة كبيرة من النساء في المجتمع المصري يرتدين الحجاب، وبالتالي فإن تجسيد شخصية محجبة أمر طبيعي تماما.

مشاهد صعبة 

كشفت مريم أنها واجهت بعض المشاهد التي شعرت تجاهها بالقلق، نظرا لثقلها العاطفي، مضيفة: شخصية "سلمى" تمر بمواقف قاسية، مما جعلها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه تقديمها بأمانة وواقعية، دون أي مبالغة أو تجميل للواقع.

 كامل العدد 3

وعن تجربتها في الجزء الثالث من "كامل العدد"، فقد وصفتها بأنها واحدة من أكثر الأعمال التي استمتعت بها، مؤكدة أنها كانت تتابع المسلسل منذ موسمه الأول، وعندما جاءتها الفرصة للمشاركة شعرت بسعادة كبيرة. 
وأوضحت أنها تحب شخصية "مولي" كثيرا، وترى أن المسلسل يحمل طابعا عائليا دافئا يجعله قريبا من الجمهور.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها العمل، وقالت: "كامل العدد أصبح جزءا من حياة كثير من المشاهدين، حيث ارتبط الجمهور بشخصياته وأحداثه بشكل كبير.

مريم الخشت كامل العدد الشرنقة

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