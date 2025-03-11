قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لبحث دعم غزة
الإدارة التعليمية ترسل لجنة للتحقيق.. تطورات واقعة ضرب طالبة وخلع حجابها بالهرم
بريطانيا: قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة
لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
الأرصاد: الموجة الحارة تستمر على البلاد لمدة أسبوع.. وهذه الظاهرة هي السبب
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد
موعد ليلة القدر 2025.. ما هي علاماتها والأعمال المستحبة فيها
قبل مباراة القمة بساعات.. أبرز الممنوعات والمحظورات أثناء لقاء الأهلي والزمالك
وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"
التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وباريس.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز
تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر.. الصراع يشتد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة داخل شاطئ 4 الاستثماري بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام والبيئة الحضارية، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة داخل شاطئ (4 الاستثماري) المجاور لقرية ميرت بطريق الكورنيش، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

مشاركة لجنة متخصصة لإزالة المخالفات

قاد الحملة اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، بمشاركة لجنة متخصصة تضم أفرادًا من قسم المتابعة الميدانية، ومهندس تراخيص المباني، ومهندس التنظيم بالحي. وأسفرت الحملة عن إزالة كافة المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

استمرار الحملات لمواجهة التعديات

أكد اللواء محمد سليم أن الحملات الدورية والمفاجئة ستتواصل لإزالة أي تعديات أو إشغالات مخالفة، مشددًا على ضرورة التصدي الفوري لأي تجاوزات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والتزامًا بالقوانين المنظمة للبناء.

التزام بتطبيق القوانين وتعزيز التنمية المستدامة

تأتي هذه الحملة في إطار السياسة العامة التي تهدف إلى تعزيز التطور العمراني المستدام في مدينة الغردقة، وضمان الالتزام بالقوانين والتوجيهات الحكومية لتنظيم البناء والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

الغردقة حملة إزالة القوانين المنظمة مباني مخالفة شاطئ 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

بن شرقي وامام

خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

ترشيحاتنا

آبل

هل تستعد آبل لإطلاق iPad قابل للطي بشاشة 18.8 إنش؟

Siri

لماذا يتأخر إطلاق Siri الذكية .. أسباب جديدة تعيق وصول الميزات المنتظرة

ايلون ماسك

هجوم سيبراني ضخم يستهدف منصة X.. وإيلون ماسك يكشف التفاصيل

بالصور

ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد

ضابط شرطة
ضابط شرطة
ضابط شرطة

خبراء السيارات يحذرون من شراء "تسلا": فكروا مرتين

تسلا
تسلا
تسلا

علاج يقضي على البواسير نهائيًا.. ضعي هذه العشبة في الماء وشاهدي ماذا يحدث

علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا

عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. أسرار لم تكشف من قبل

عشبة القرض
عشبة القرض
عشبة القرض

فيديو

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد