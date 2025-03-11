حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة داخل شاطئ 4 الاستثماري بالغردقة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام والبيئة الحضارية، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة داخل شاطئ (4 الاستثماري) المجاور لقرية ميرت بطريق الكورنيش، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

مشاركة لجنة متخصصة لإزالة المخالفات

قاد الحملة اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، بمشاركة لجنة متخصصة تضم أفرادًا من قسم المتابعة الميدانية، ومهندس تراخيص المباني، ومهندس التنظيم بالحي. وأسفرت الحملة عن إزالة كافة المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

استمرار الحملات لمواجهة التعديات

أكد اللواء محمد سليم أن الحملات الدورية والمفاجئة ستتواصل لإزالة أي تعديات أو إشغالات مخالفة، مشددًا على ضرورة التصدي الفوري لأي تجاوزات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والتزامًا بالقوانين المنظمة للبناء.

التزام بتطبيق القوانين وتعزيز التنمية المستدامة

تأتي هذه الحملة في إطار السياسة العامة التي تهدف إلى تعزيز التطور العمراني المستدام في مدينة الغردقة، وضمان الالتزام بالقوانين والتوجيهات الحكومية لتنظيم البناء والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.