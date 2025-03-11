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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجاح عملية لمريضة تعاني من ارتجاع في الصمام الميترالي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح عملية جراحية لحالة حرجة لمريضة تعاني من ارتجاع شديد في الصمام الميترالي نتيجة ضعف شديد في عضلة القلب، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وذلك في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

 وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إجراء الجراحة من خلال تعاون كل من الخبير الإنجليزي حسام الجندي، استشاري أمراض القلب في مستشفى Princess Alexandra في المملكة المتحدة ، والخبير الألماني محمد سعد عبدالنور، المتخصص في قسطرة القلب التداخلية بألمانيا ونائب رئيس قسم القلب بجامعة "كيل" بالمانيا.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمى للمرضى، وتوفير رعاية طبية متكاملة ومتميزة، وفقاً لأحدث البروتوكولات العلمية العالمية، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية الدقيقة والحديثة، وذلك بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستعانة وتكثيف التعاون مع الخبراء الأجانب

ومن جانبه أكد الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الإدارية ، على تكثيف الجهود لتنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في الاستعانة وتكثيف التعاون مع الخبراء الأجانب لتحسين جودة الخدمات  المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المستشفى تمتلك إمكانيات ضخمة ومتقدمة بما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الصمام الميترالي ارتجاع شديد

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