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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجميع متضرر.. تعليق ساخر من ميدو على أزمة مباراة القمة

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
سارة عبد الله

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على الأحداث الأخيرة بشأن مباراة القمة وأزمة التحكيم. 

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على أكس: “عندما عادت الوجوه القديمة إلى الساحة مرة أخرى عادت فلسفة الإدارة بأسلوب شيلني وأشيلك اللي بيشيل هي منظومة الكورة في مصر.. الجميع متضرر”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل 

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل 

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري 

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ميدو احمد حسام ميدو لقاء القمة الأهلي مباراة الأهلي والزمالك

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