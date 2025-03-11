رد فعل الزمالك على بيان الأهلي بتأجيل القمة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن موقف نادي الزمالك من إقامة مباراة القمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن نقلا عن مصدر بالزمالك: “سنذهب لاستاد القاهرة في الموعد المحدد للقاء بشكل طبيعي”.

بيان الأهلي بشأن تأجيل القمة

قرر النادي الأهلي التمسك بتأجيل مباراة الزمالك لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

وأوضح الأهلي في بيانه أنه في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري، مؤكدا أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.