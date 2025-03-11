جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي بالأيام والتواريخ .. الآن

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيله منذ قليل، بعد أن تم الانتهاء من اعتماده رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي .. موعد البداية والنهاية

بحسب قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي لطلاب النظامين الجديد والقديم من الأحد 15 يونيو 2025.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي سوف ينتهي رسميا الخميس 10 يوليو 2025.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ والصور ، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي لطلاب النظامين الجديد والقديم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)





جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا ، أعلنت خلاله عن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وكذلك جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).