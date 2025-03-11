اتصل بيه.. محمد رمضان لمواطن: مبروك كسبت 200 ألف جنيه وكمّل نوم تاني

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.



واتصل رمضان، على الهواء بصاحب رقم الهاتف كي يبلغه بفوزه في برنامج “ مدفع رمضان”، بمبلغ قيمته 200 ألف جنيه.

وفي لقطة طريقة كان صاحب رقم الهاتف “نايم”، وقال محمد رمضان لصاحب رقم الهاتف : " مبروك أنت كسبت معانا 200 ألف جنيه وكمل نوم تاني".



مدفع رمضان



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".