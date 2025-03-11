خالد سرحان: المشاهد الجريئة لا تشبهني ولا أفضلها.. فيديو

أكد الفنان خالد سرحان، أنه لم يصرح قبل ذلك بأنه تاب عن تقديم المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية، ولكنه قال إنه لا يفضل المشاهد الجريئة، مشيرا إلى أن مشاهده في فيلم كلام الليل لا تدخل في إطار المشاهد الجريئة.

وأضاف سرحان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لم يقدم مشاهد جريئة قبل ذلك قائلا: "أفضل معملش مشاهد جريئة ومش بتيجي لي مشاهد جريئة وهذه المشاهد مش شبهي"، كما لفت إلى عدم شعوره بالظلم خلال مسيرته الحالية في مجال الفن.

وتابع: "كل حاجة بمشيئة الله وأنا كويس بالنسبة لناس كتير أحسن مني وما أخدتش فرصة واشتغلت مع أساتذة كبار ومحتاج اعمل اكتر من كده واطلع اللي جوايا إنما في الوقت ذاته راضي بقسمة ربنا خاصة وأن السوق مش سهل وفيه قلة اعمال"، مؤكدا أن الأعمال الجيدة تنال اعجاب الجمهور.