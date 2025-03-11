حسام موافي: من يشمئز من ذكر الله والرسول عليه مراجعة نفسه

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، كل من يشعر بالضيق أو الاشمئزاز عند سماع ذكر الله أو الرسول بأن يراجع نفسه ويتأمل في الأمر بعمق.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن كلمة "يشمئز" وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، في إشارة إلى أهمية التأمل في معناها ودلالاتها.

وأضاف أن الموت مصير كل إنسان، مؤكدًا أن لا أحد سيخلد في هذه الدنيا، وأن الجميع سيحاسب على أعماله بعد الموت.

وعبر موافي عن انزعاجه من بعض الأشخاص الذين يعترضون على حديثه ويرفضون ربط الدين بالطب، مؤكدًا أن هذا الترابط يعكس فهمًا أعمق للحياة والصحة.