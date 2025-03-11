هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مضمونه: "هل الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟".

ردت دار الإفتاء موضحة أن أخذ حقنة فى الوريد أو العضل للعلاج أو للتقوية لا يبطل الصوم.

وقالت: “لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم”.

هل حقن العضل أو الوريد تبطل الصوم؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن حقن العضل أو الوريد لا تفطر، لأن الفقهاء قالوا إن الحقن لا تفطر إلا إذا دخلت من منفذ طبيعي مفتوح كالفم.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال مضمونه: «هل الحقن في العضل أو الوريد تُفطر الصائم؟»، أن أخذ الحقنة فى نهار رمضان لا يفطر ويكون الصوم صحيحا لأن مسام الجلد ليست منفذا طبيعيا كالفم.

وأشار إلى أن الذي يفطر عند جمهور العلماء هو الحقنة الشرجية لأنها تؤخذ من منفذ طبيعي مفتوح ويوصل للمعدة، فمن أخذها وهو صائم؛ يكون قد أفطر وعليه أن يقضى ما أفطره.

هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التي لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل فهي لا تفطر.

وأضاف "عبد السميع"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: «هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل إلى الجسم من منفذ منفتح، وبالتالي حقن الفيتامين أو المسكنات لا تفطر.