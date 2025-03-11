تحت رعاية وزير الثقافة: أمسية رمضانية لفرقة أم كلثوم بالجمهورية

تحت رعاية وزير الثقافة تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى تقديم فعالياتها الرمضانية حيث تقيم حفلاً لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبدالستار وتحت إشراف الدكتور أحمد يوسف والإشراف العام للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس ١٣ مارس علي مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الطرب إلى جانب نخبة المؤلفات التى تحتفى بالشهر المعظم ومنها ميدلى رمضان ،هلت ليالى ، لو سألوك ، تعب الهوى، قوللى ولاتخبيش ، ألفين صلى ع النبى، ودارت الأيام ، نورك ياست الكل ، لوكنت ليا وأنا ليك ، خايف أقول اللى فى قلبى ، إسمعونى ، عندما يأتى المساء ، فكرونى ، القلب يعشق وموسيقى إسأل روحك .. أداء تامر الأسيوطى ، شهد وائل ، فتحى ناصر ، جنة الجندى ، على الصياد ، يحيى عراقى ، أسماء الدسوقى ، كريستينا ، نورهان ، ميار ، فاطمة مثنى ، مازن حلمى ، مريم هانى ، احمد عبدالعزيز ، لميس أمين وعازف القانون الدكتور جمال عبد المنعم .