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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حبيب: أصبت باضطراب الشخصية الحدية بسبب شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب
حسام حبيب
يوسف أيمن

قال الفنان حسام حبيب، إنّه سأل المطربة شيرين عبد الوهاب عن سر المعاملة السيئة التي ينالها منها، موضحًا: "لما سألتها قالت لي عشان بحبك، وعارفة إنك أنت الوحيد اللي هتستحملني".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "سألتها، هل هذا مبرر؟ .. ذهبت إلى طبيبتي النفسية وسألتني عن بعض الأعراض، فقلت لها إنني مصاب بها بالإضافة إلى عَرَضين، وعلمت أنني مصاب باضطراب الشخصية الحدية".

وتابع: "اللي بيخاف من الانفصال بيفضل يدي أكتر عشان مرعوب منه، وبيجي على نفسه عشان مش قادر يتحمل الفكرة".

وحول مشكلاته مع شيرين عبد الوهاب وتدهور صورته الذهنية، قال: "انا مش هاممني أصلح شكلي قدام الناس، والناس مش يهموني، أما الجمهور له عندي الأغاني بتاعتي".
 

بسمة وهبة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب العرافة اضطراب الشخصية

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