حسام حبيب: أصبت باضطراب الشخصية الحدية بسبب شيرين عبد الوهاب

قال الفنان حسام حبيب، إنّه سأل المطربة شيرين عبد الوهاب عن سر المعاملة السيئة التي ينالها منها، موضحًا: "لما سألتها قالت لي عشان بحبك، وعارفة إنك أنت الوحيد اللي هتستحملني".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "سألتها، هل هذا مبرر؟ .. ذهبت إلى طبيبتي النفسية وسألتني عن بعض الأعراض، فقلت لها إنني مصاب بها بالإضافة إلى عَرَضين، وعلمت أنني مصاب باضطراب الشخصية الحدية".

وتابع: "اللي بيخاف من الانفصال بيفضل يدي أكتر عشان مرعوب منه، وبيجي على نفسه عشان مش قادر يتحمل الفكرة".

وحول مشكلاته مع شيرين عبد الوهاب وتدهور صورته الذهنية، قال: "انا مش هاممني أصلح شكلي قدام الناس، والناس مش يهموني، أما الجمهور له عندي الأغاني بتاعتي".

