حسام حبيب: شيرين هزأتني.. وأمها قالت لي مش هتلاقي ضفرك

كشف الفنان حسام حبيب، تفاصيل جديدة عن سر تدهور علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب زوجته السابقة، قائلا: "شتمتني وأنا مقلتش كلمة غلط، لكن من حقي لما اتهزأ منها قدام صحابنا أقولها أيوه هنتطلق".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لو كنت قليت أدبي عليها زي ما حصل منها كان هيبقى حقي، لكن انا معملتش كده، رغم إني لم يصدر مني أي شيء ضدها".

وتابع: "شيرين عبد الوهاب، قالت لي هخلي العالم كله بالنسبة لك سجن، وهخليك تمشي في الشارع والناس تقولك يا كذا يا اللي عملت كذا".

وأوضح: "حلقت شعرها، واتصلت بأمها وأختها لما حلقت شعرها على الزيرو.. قلت لها ليه تعملي كده، ومكنتش أعرف إني هبقى متهم، ولما أمها جت قلبت عليّ تاني يوم، رغم إنها قالت لي قبلها لو لفت الدنيا مش هتلاقي ضفرك".

